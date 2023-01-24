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14:05, 24 января 2023Мир

В Сербии отреагировали на слова Вучича о возможной отставке

Сербский политик Николич объяснил слова Вучича о возможной отставке ультиматумом Запада

Фото: Marton Monus / Reuters

Запад настаивает на признании Косово Сербией, заявил сербский политик, председатель Русской партии в стране Слободан Николич. По его мнению, президент Александр Вучич мог заговорить об отставке из-за этого ультиматума. Так на заявление главы государства о возможном уходе Николич отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти республику. Отвечая на вопрос о готовности покинуть пост президента, Вучич отметил, что он знает, в чем его обязанность, поэтому «при возможности спасти государство и выиграть какое-то время, не колебался бы».

«Вчера президент выступал на телевидении, и он не говорил об этом, а говорил о сложностях и о том, что ему поставили ультиматум — сербы должны открыто признать Косово как независимое государство и не должны мешать Косово вступить в международные организации», — рассказал Николич.

Политик сообщил, что такой ультиматум сербскому президенту выдвинули представители коллективного Запада.

«Этот договор Вучичу положили на стол, ничего не согласовывая, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, спецпредставитель Евросоюза на переговорах по Косово Мирослав Лайчак и еще пять человек: представители Франции, Германии, Британии и Италии», — объяснил он.

Думаю, что президент Вучич напуган

Слободан Николичпредседатель Русской партии в Сербии
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23 января президент Сербии рассказал, что Запад угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России. Он отметил, что Запад фактически ставит Белграду новые переговорные рамки, вынуждая принять условия нового франко-германского плана переговоров с Приштиной.

Также Вучич заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты и Евросоюз интересуют только антироссийские санкции и независимость непризнанного Косово.

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Алена Шевченко
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