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18:26, 24 января 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о возможной отставке премьер-министра

«Страна.ua»: на Украине заговорили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На Украине заговорили о возможной отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на фоне последних кадровых перестановок и скандалов. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробностей о сроках и обстоятельствах отставки издание не приводит.

Ранее на Украине за один день стало известно об увольнении сразу нескольких высокопоставленных чиновников. Так, президент страны Владимир Зеленский принял решение уволить замглавы собственного офиса Кирилла Тимошенко.

Позже стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками для армии. Также был уволен заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко и два замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода и Иван Лукеря.

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Алевтина Запольская
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