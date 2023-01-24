Тарасова рассказала об отключении Костомарова от аппарата ЭКМО

Татьяна Тарасова заявила, что фигуриста Романа Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что Костомарова отключили от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО). «Пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — отметила тренер.

Ранее 24 января сообщалось, что состояние Костомарова продолжает улучшаться. Отмечалось, что спортсмен постепенно начинает приходить в сознание, но у него сохраняется повышенная температура.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У 45-летнего спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата ЭКМО, он был подключен к к аппарату искусственной вентиляции легких.