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21:10, 24 января 2023Спорт

Стало известно о заинтересованности УЕФА в возвращении России

«Чемпионат»: УЕФА заинтересован в возвращении российских команд на международные турниры

Фото: David Balogh / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заинтересован в возвращении российских команд в международные турниры. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, представители УЕФА заверили Российский футбольный союз (РФС) в том, что считают его членом европейской семьи. Отмечается, что первым шагом по урегулированию отношений может стать возвращение юношеских и женских команд на международные турниры.

Заседание по вопросу возвращения россиян на турниры состоялось 24 января. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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