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10:03, 25 января 2023Мир

Премьер Хорватии назвал выгоду ЕС от конфликта на Украине

Премьер Хорватии Пленкович: ЕС никогда не был так сплочен, как в конфликте на Украине

Фото: Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что никогда не видел такого единства стран Евросоюза, как во время конфликта на Украине. О такой выгоде для европейских стран он заявил в интервью для телеканала Euronews.

«Мы никогда не видели до сих пор такого единства Европейского союза, такой решимости, такого четкого осуждения России и такой огромной степени солидарности с Украиной не только в политическом, в дипломатическом, экономическом, финансовом, в гуманитарном плане, но и в военном плане», — пояснил Пленкович.

Кроме того, он назвал другую косвенную выгоду уже самой Хорватии от конфликта — быстрое включение страны в еврозону и Шенген. Хорватия стала 20-м членом еврозоны с 1 января 2023 года. Евро стал государственной валютой для страны.

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Виктория Кондратьева
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