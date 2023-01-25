Адвокат высказался о деле спутавшей ложные и реальные схватки россиянки
Следствию необходимо будет доказать умысел в том, что беременная женщина перепутала ложные и реальные схватки, после чего родила дома мертвого ребенка. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о деле родившей женщины юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
Уголовное дело
Ранее стало известно, что в Уссурийске 34-летняя беременная женщина перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие. Россиянка была на 39-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Она подумала, что они ложные, так как до предварительной даты родов оставалось еще полторы-две недели, и не стала вызывать скорую.
Как сообщил муж женщины, через семь часов женщина в домашних условиях начала рожать. Ребенок появился на свет мертвым — врачи назвали причиной его смерти асфиксию. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.
Следствию необходимо будет доказать, что в родильном доме такого бы точно не случилось, и женщина это точно знала. Возможно, когда следователь разберется, что не было злого умысла, не было желания причинить вред ребенку, дело будет прекращено
«Чтобы привлечь мать ребенка к ответственности за неудачные домашние роды, нужно доказать комплекс обстоятельств. Первое — наличие умысла на причинение вреда. Второе — возможность избежать этого вреда в роддоме. И третье — нанесение слишком существенного вреда ребенку. Если вся эта цепочка со стороны следствия будет доказана, то тогда вопрос уголовной ответственности можно вполне справедливо ставить», — заявил Айрапетов.
Домашние роды
Если обратиться к Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то любая медицинская помощь в России оказывается на добровольных началах, не на принудительных, напомнил адвокат.
«Исходя из этой нормы, можно сделать вывод, что домашние роды не запрещены законом. Женщина вправе отказаться от услуг медучреждения и рожать ребенка дома. Тем более часто при таких родах присутствуют акушерки, которые и оказывают подобного рода услуги», — рассказал он.
Рожать дома не тождественно нарушению закона
24 января стало известно, что в Бразилии роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера. В октябре 2022 года в одну из больниц Рио-де-Жанейро доставили Глейс Келли Гомеш Сильву, находившуюся на 39-й неделе беременности. Во время родов у нее началось кровотечение, с которым врачи долгое время не могли справиться.
Женщине установили катетер для внутривенного введения лекарств. Врачи не заметили, как катетер вышел из вены, и лекарство стало скапливаться под кожей. За короткое время рука новоиспеченной матери раздулась, посинела и начала болеть. Тогда этому не придали значения. Вскоре у пациентки начался некроз. Сильву перевели в другую больницу, где ей ампутировали конечность.
Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Через несколько дней из-за сильного кровотечения россиянка умерла. Отмечалось, что мать девочки не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику, когда узнала о ее беременности.