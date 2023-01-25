Адвокат высказался о деле спутавшей ложные и реальные схватки россиянки

Юрист Айрапетов: в деле спутавшей ложные и реальные схватки женщины нужно доказать умысел

Следствию необходимо будет доказать умысел в том, что беременная женщина перепутала ложные и реальные схватки, после чего родила дома мертвого ребенка. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о деле родившей женщины юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Уголовное дело

Ранее стало известно, что в Уссурийске 34-летняя беременная женщина перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие. Россиянка была на 39-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Она подумала, что они ложные, так как до предварительной даты родов оставалось еще полторы-две недели, и не стала вызывать скорую.

Как сообщил муж женщины, через семь часов женщина в домашних условиях начала рожать. Ребенок появился на свет мертвым — врачи назвали причиной его смерти асфиксию. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

Следствию необходимо будет доказать, что в родильном доме такого бы точно не случилось, и женщина это точно знала. Возможно, когда следователь разберется, что не было злого умысла, не было желания причинить вред ребенку, дело будет прекращено Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

«Чтобы привлечь мать ребенка к ответственности за неудачные домашние роды, нужно доказать комплекс обстоятельств. Первое — наличие умысла на причинение вреда. Второе — возможность избежать этого вреда в роддоме. И третье — нанесение слишком существенного вреда ребенку. Если вся эта цепочка со стороны следствия будет доказана, то тогда вопрос уголовной ответственности можно вполне справедливо ставить», — заявил Айрапетов.

Домашние роды

Если обратиться к Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то любая медицинская помощь в России оказывается на добровольных началах, не на принудительных, напомнил адвокат.

«Исходя из этой нормы, можно сделать вывод, что домашние роды не запрещены законом. Женщина вправе отказаться от услуг медучреждения и рожать ребенка дома. Тем более часто при таких родах присутствуют акушерки, которые и оказывают подобного рода услуги», — рассказал он.

Рожать дома не тождественно нарушению закона Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

24 января стало известно, что в Бразилии роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера. В октябре 2022 года в одну из больниц Рио-де-Жанейро доставили Глейс Келли Гомеш Сильву, находившуюся на 39-й неделе беременности. Во время родов у нее началось кровотечение, с которым врачи долгое время не могли справиться.

Женщине установили катетер для внутривенного введения лекарств. Врачи не заметили, как катетер вышел из вены, и лекарство стало скапливаться под кожей. За короткое время рука новоиспеченной матери раздулась, посинела и начала болеть. Тогда этому не придали значения. Вскоре у пациентки начался некроз. Сильву перевели в другую больницу, где ей ампутировали конечность.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Через несколько дней из-за сильного кровотечения россиянка умерла. Отмечалось, что мать девочки не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику, когда узнала о ее беременности.