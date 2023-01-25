Глава МИД Италии Таяни заявил, что внешняя политика ЕС следует за интересами США

Внешняя политика Евросоюза (ЕС) следует за интересами США и зависит от решений этого государства. Такое мнение о подчиненности Европы выразил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

«У Европы нет реальной внешней политики, равно как и оборонной политики. Мы всегда следуем за американцами. Силы обороны также определяют внешнюю политику. Мы опоздали, об этом говорилось с 1954 года», — признал министр.

Он также заявил, что народам Европы не хватает сильных лидеров.

Ранее английский журналист и писатель Питер Хитченс заявил, что организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины является «актом величайшей глупости», который может превратить Европу в радиоактивное кладбище.