Кремль высказался о переговорах с Германией по танкам для Украины

Песков заявил об отсутствии контактов России и Германии по теме поставок Leopard Украине

У Москвы и Берлина нет контактов по теме возможных поставок танков Leopard Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не ведется», — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о переговорах Москвы и Берлина по поводу возможной поставки Leopard.

Ранее немецкие СМИ сообщили о возможной отправке танков из ФРГ на Украину. По данным журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что Берлин официально объявит о разрешении на реэкспорт своей бронетехники на Украину 25 января. До этого стало известно о готовности Белого дома направить Киеву танки Abrams. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон может выделить 10 единиц военной техники.

