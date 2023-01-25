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20:23, 25 января 2023Бывший СССР

Литва призвала партнеров понизить статус диппредставительства России

МИД Литвы призвал европейских партнеров понизить статус диппредставительства России
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: МИД Литвы

В МИД Литвы призвали страны-члены Европейского союза (ЕС) последовать примеру прибалтийских стран и понизить статус дипломатического представительства России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, пишет ТАСС

Ландсбергис выразил поддержку Латвии и Эстонии, понизившим статус диппредставительства России, и обратился к другим государствам ЕС с соответствующим призывом.

Дипломат также напомнил, что Литва первая предприняла такие шаги, предписав российскому послу покинуть республику в мае 2022 года.

23 января МИД России заявил о понижении уровня дипотношений между Москвой и Таллином. Это решение стало ответом на сокращение Эстонией численного состава российского посольства. Кроме того, послу республики Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест, ему предписано покинуть Россию до 7 февраля. В свою очередь Таллин покинет посол РФ Владимир Липаев.

В знак солидарности с Эстонией понизить уровень дипломатических отношений с Россией решила и Латвия. По словам главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича, соответствующие меры Рига примет 24 февраля.

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Георгий Нестеров
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