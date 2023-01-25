Комитет Госдумы поддержал проект закона о мониторинге вечной мерзлоты

Думский комитет по экологии поддержал законопроект о мониторинге вечной мерзлоты в России

Проект по мониторингу вечной мерзлоты в России получил поддержку комитета по экологии Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Согласно цитируемому агентством документу, мониторинг состояния этого вида грунта будет вестись на базе Росгидромета. В 2023 году будет разработана система, которой руководстсвоваться при мониторинге, а в 2024 исполнители уже приступят к наблюдению.

«Проектом федерального закона (...) предусматривается (...) создание на базе государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты», — сообщается в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что темпы потепления в российской арктической зоне превысили среднемировые показатели в несколько раз. По словам замглавы Минприроды Сергея Аноприенко, за последние 30 лет температура во всех районах Арктики поднялась более чем на четыре градуса.

Из-за этого площадь морского льда за десять лет сократилась более чем в три раза. Чиновник подчеркнул, что к 2050 году экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России может составить не менее пяти триллионов рублей.