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09:15, 25 января 2023Спорт

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах

Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Колорадо». Одну из шайб столичной команды забросил российский нападающий Александр Овечкин. Эта игра стала для него первой после перерыва, сделанного из-за травмы. Таким образом, форвард забил 447-й гол в гостевых матчах лиги и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю.

Еще на один гол российский нападающий сократил отставание от канадца в гонке за титул лучшего снайпера НХЛ.

Ранее во вторник, 24 января, стало известно, что Овечкин вернулся к тренировкам на льду после травмы нижней части тела. Из-за повреждения, которое, как отмечается, не носит тяжелый характер, нападающий пропустил игру с «Вегас Голден Найтс».

На счету Овечкина теперь 811 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги и отстает от Гретцки на 83 гола.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Ксения Курашкина
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