В России оценили будущее отношений с Германией после поставок танков Украине

Депутат Журова: между РФ и ФРГ после поставки танков образуется дипломатический вакуум

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предрекла образование дипломатического вакуума между Россией и Германией в случае поставок Leopard Украине. Так она оценила развитие отношений между двумя странами после отправки немецких танков Киеву в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. По его словам, страна также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

Возможно, между Россией и Германией будет момент дипломатического вакуума. Нельзя играть с двойными стандартами — давать Украине оружие и пытаться дружить с Россией Светлана Журова депутат Госдумы

При этом Журова отметила, что сегодня в самой Германии звучат разные мнения относительно поставок немецких танков Украине. «Внутри самой Германии неоднозначное отношение. Поэтому сложно с уверенностью сказать — ухудшатся ли у России и Германии отношения», — добавила она.

Также депутат напомнила речь Генсека НАТО Йенса Столтенберга о поставках Киеву западного оружия.

«Меня смутило, что Генсек НАТО Столтенберг сказал, что путь к миру ведет только через поставки оружия Украине. Достаточно странно это звучит. Потому что мне всегда казалось, что путь к окончанию войны идет через мирные переговоры. Возможно, немцы придерживаются этих же слов», — заключила Журова.

25 января финские власти заявили о готовности помочь Киеву с предоставлением танков Leopard 2. Министр обороны страны Микко Саволла сказал, что отсутствие членства в НАТО не помешает этому.

Ранее стало известно, что американские танки M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена хочет передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, минимум через год.