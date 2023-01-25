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11:48, 25 января 2023Мир

Столтенберг оценил риски ядерного конфликта

Генсек НАТО Столтенберг считает, что риск применения ядерного оружия невелик

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риски применения ядерного оружия пока невелики, однако странам все равно следует помнить, что в таких конфликтах не бывает победителей. Об этом он заявил в интервью изданию Die Welt.

Столтенберг добавил: НАТО пристально наблюдает за Москвой и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. В противном случае страны альянса немедленно отреагировали бы.

«Ядерная риторика России совершенно безответственна. Она опасна. Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись», — так генсек оценил слова заместителя руководителя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Тот говорил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной.

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Виктория Кондратьева
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