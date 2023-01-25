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14:42, 25 января 2023Наука и техника

Доказана способность стресса приводить к психиатрическим проблемам

Molecular Psychiatry: доказана способность стресса вызывать депрессию и ангедонию

Фото: Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты доказали способность стресса приводить к психиатрическим проблемам, таким как депрессия или ПТСР. Оказалось, что это происходит из-за изменений в группе нейронов. Результаты работы описаны в журнале Molecular Psychiatry.

В процессе исследования специалисты сосредоточились на гипоталамусе — части мозга, отвечающей за выделение гормонов и регуляцию голода, жажды, настроения, сексуального влечения и сна. Там располагаются нейроны, называемые проопиомеланокортиновыми. Авторов интересовало поведение этих клеток на животной модели в ответ на десять дней хронического и непредсказуемого стресса (в эксперименте это включало в себя ограничение свободы, мокрые подстилки, наклоненные клетки и социальную изоляцию).

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Выяснилось, что стресс усилил спонтанную активацию этих нейронов у самцов и самок мышей. Это вызвало ангедонию и депрессию у подопытных. При этом во время подавления возбуждения нейронов поведенческие отклонения уменьшались. Потенциально на этот процесс можно будет воздействовать при нацеливании на калиевые каналы, что планируется изучить в новых исследованиях.

В январе 2023 года сотрудники Каролинского института, Упсальского университета и Университета София-Хэммет пришли к выводу, что прокрастинация вредна для здоровья студентов и может приводить к психическим и физическим проблемам.

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Елена Апазиди
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