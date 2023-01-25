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15:19, 25 января 2023Спорт

Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open

Глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев был прогнозируем для Новака Джоковича

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open 2023 года. Его слова приводит «Чемпионат».

«Джокович играет веером по всему корту — для него сегодня Рублев был прогнозируем. Новак практически в каждом эпизоде удобно подходил к мячу», — объяснил Тарпищев, отметив хорошие подачи Джоковича. Специалист добавил, что сербский теннисист выше классом, чем Рублев.

Ранее в среду, 25 января, Рублев проиграл Джоковичу в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 6:4 и завершил выступление на турнире. Игра продолжалась 2 часа 5 минут. В полуфинале Джокович встретится с американцем Томми Полом.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Ксения Курашкина
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