Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:51, 26 января 2023Наука и техника

Антидепрессанты вызвали у бактерий устойчивость к антибиотикам

PNAS: антидепрессанты вызвали у кишечной палочки устойчивость к антибиотикам

Фото: Shutterstock

Специалисты из Университета Квинсленда обнаружили, что антидепрессанты могут вызывать у бактерий устойчивость к антибиотикам. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели ряд экспериментов по воздействию пяти самых популярных антидепрессантов на E. coli (кишечную палочку). Для этого были использованы фенотипический и генотипический анализы, а затем сформирована компьютерная модель. В большое количество бактерий, размножающихся в среде с высоким содержанием кислорода, добавили антидепрессанты. В ответ микроорганизмы создавали специфические кислородные молекулы, которые активировали их защитные системы. Кроме того, у бактерий стимулировалась система по отводу нежелательных для них молекул, например, тех, которые содержатся в антибактериальных лекарствах.

Материалы по теме:
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность. Как в России нашли решение этой проблемы?
Антибиотики все чаще теряют свою эффективность.Как в России нашли решение этой проблемы?
11 ноября 2021
Когда антибиотики бессильны. Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
Когда антибиотики бессильны.Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
21 апреля 2022

Авторы пришли к выводу, что антидепрессанты увеличивают количество мутаций бактерий, из-за чего формируется их резистентность к антибактериальным препаратам (всего было протестировано 13 антибиотиков). Вместе с тем у патогенов происходил отбор генов, связанных с устойчивостью, а один тип антидепрессантов вызвал перемещение генов между клетками, что является еще одним механизмом развития резистентности.

В ноябре 2022 года сотрудники университета Брунеля выявили, что некоторые сахарозаменители могут быть эффективны против устойчивых к антибиотиком бактерий Acinetobacter baumannii и aeruginosa, вызывающих пневмонию и сепсис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Будапешт возмутился «жесткой» мобилизацией венгров в ВСУ
Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР
Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов
Сбивший насмерть на электросамокате россиянку подросток предстанет перед судом
В Киеве рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Колебания Шольца насчет поставок танков Украине объяснили его прошлым
В Европе назвали уровень ограничения цен на российское дизельное топливо
Антидепрессанты вызвали у бактерий устойчивость к антибиотикам
США ввели визовые ограничения для нескольких сотен российских военных
Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.