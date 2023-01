Антидепрессанты вызвали у бактерий устойчивость к антибиотикам

PNAS: антидепрессанты вызвали у кишечной палочки устойчивость к антибиотикам

Специалисты из Университета Квинсленда обнаружили, что антидепрессанты могут вызывать у бактерий устойчивость к антибиотикам. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели ряд экспериментов по воздействию пяти самых популярных антидепрессантов на E. coli (кишечную палочку). Для этого были использованы фенотипический и генотипический анализы, а затем сформирована компьютерная модель. В большое количество бактерий, размножающихся в среде с высоким содержанием кислорода, добавили антидепрессанты. В ответ микроорганизмы создавали специфические кислородные молекулы, которые активировали их защитные системы. Кроме того, у бактерий стимулировалась система по отводу нежелательных для них молекул, например, тех, которые содержатся в антибактериальных лекарствах.

Авторы пришли к выводу, что антидепрессанты увеличивают количество мутаций бактерий, из-за чего формируется их резистентность к антибактериальным препаратам (всего было протестировано 13 антибиотиков). Вместе с тем у патогенов происходил отбор генов, связанных с устойчивостью, а один тип антидепрессантов вызвал перемещение генов между клетками, что является еще одним механизмом развития резистентности.

В ноябре 2022 года сотрудники университета Брунеля выявили, что некоторые сахарозаменители могут быть эффективны против устойчивых к антибиотиком бактерий Acinetobacter baumannii и aeruginosa, вызывающих пневмонию и сепсис.