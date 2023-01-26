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10:16, 26 января 2023Спорт

Легионер ЦСКА высказался о давлении из-за контракта в России

Игрок ЦСКА Карраскаль заявил, что не испытывал давления в Колумбии из-за переезда в Россию

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о давлении на родине из-за контракта с российским клубом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легионер заявил, что его семья и друзья беспокоились из-за переезда в Россию. «В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств», — пояснил хавбек.

Карраскаль отметил, что давления со стороны Федерации футбола Колумбии не было. «Мне никто ничего подобного не говорил. Если ты хорошо делаешь свою работу, то это вознаградят путевкой в сборную. Вот и все», — сказал он, добавив, что хотел бы остаться в России надолго и продолжить выступления за ЦСКА.

Карраскаль находился в аренде в ЦСКА до конца сезона-2021/2022. После этого руководство команды приняло решение о выкупе футболиста.

7 марта прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, в сезоне-2022/2023 российские клубы не представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Андрей Стрельцов
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