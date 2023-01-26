В Госдуме отреагировали на предложение изменить статус СВО

Депутат Новиков заявил о наличии аргументов в пользу сохранения статуса СВО

Если статус специальной военной операции (СВО) сохраняется, значит у компетентных государственных органов есть на это достаточные аргументы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение сменить статус конфликта на Украине.

«Статус СВО вызывает вопросы у экспертного сообщества, эти вопросы понятны, оправданны. Но тем не менее, поскольку этот статус сохраняется, не меняется главнокомандующим, российским президентом, не звучат соответствующие предложения с его уровня, значит, в этом есть некая своя логика и аргументация», — сказал Новиков.

Он напомнил, что такие решения находятся в компетенции главы государства и тех, на кого он опирается в данных вопросах: Минобороны, Совбез и другие полномочные органы.

«Поскольку на данный момент соответствующий вопрос на государственном уровне не решен, значит, свои аргументы у этого есть. Насколько эти аргументы весомые и оправданные, можно будет узнать по итогам событий, в которых мы сегодня находимся», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России стоит обсудить вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки. По мнению депутата, вышедший за рамки обычного военный конфликт требует использования всех доступных ресурсов, что станет доступно благодаря изменению статуса СВО и переведения экономики страны «на военные рельсы».

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. В тот же день представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.