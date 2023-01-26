В Приморье продлили штормовое предупреждение

В Приморье из-за аномальных морозов продлили штормовое предупреждение до 28 января

Синоптики продлили до 28 января штормовое предупреждение из-за аномальных морозов на севере и западе Приморья. Об этом сообщает Приморское управление по гидрометеорологии (Примгидромет) в Telegram-канале.

«27-28 января местами на севере и западе Приморского края сохранится опасное явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении. Примгидромет предупредил, что в пятницу, 27 января, в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью температура воздуха опустится до минус 35 градусов, в горных районах — до минус 42 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от минус 12 градусов на юге до минус 21 градуса на севере.

Ранее во Владивостоке власти приняли решение ввести в школах свободное посещение из-за аномальных морозов. Синоптики ранее предупреждали, что в Приморский край придут аномальные морозы. Ночью на крайнем севере края ожидаются морозы до минус 45 градусов, во Владивостоке — до минус 27. При этом в столице региона прогнозируется жгучий мороз и сильный ветер, что ухудшает погодную ситуацию.