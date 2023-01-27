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13:05, 27 января 2023Интернет и СМИ

Meta исключила «Азов» из списка опасных организаций

Американская компания Meta исключила «Азов» из списка опасных организаций

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) исключила украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) из списка опасных организаций. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компания исключила украинскую ультраправую военную группировку "Азов" из списка опасных лиц и организаций», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что нововведение позволит членам полка создавать учетные записи в Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России) и публиковать контент без риска его блокировки, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. «Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов"», — уточняется в заявлении.

Ранее об обещании Meta не блокировать контент об «Азове» заявлял вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В марте 2022 года суд признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии. В августе 2022 года Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства.

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Олег Давыдов
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