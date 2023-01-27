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21:00, 27 января 2023Мир

Британский генерал призвал НАТО передать любое оружие Украине

Daily Mail: британский генерал Ричард Ширефф призвал НАТО передать любое оружие Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Блок НАТО должен передать Украине любое оружие, «закрыв глаза» на риск эскалации конфликта. Об этом написал в своей статье для Daily Mail британский генерал Ричард Ширефф.

«Многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада. Да, риск реален, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что Киев в обязательном порядке должен получить от альянса 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий, а также необходимы боекомплект. По его мнению, если Запад осуществит все поставки, украинская армия сможет планировать весеннее наступление.

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Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что вооруженные силы Украины пойдут в наступление через полтора-два месяца после новой военной помощи Киеву и, в частности, поставок западных танков.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В первой партии, обещанной Киеву, значится 14 танков.

Ожидается, что в ближайшее время также будет озвучено решение США о поставках танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение ВСУ они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

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Глеб Бажуткин
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