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10:45, 27 января 2023Спорт

Отец Джоковича прокомментировал инцидент с российским флагом на Australian Open

Отец Джоковича пропустит матч сына на Australian Open из-за инцидента с российским флагом

Фото: Dita Alangkara / АР

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал инцидент с российским флагом, произошедший на Australian Open-2023. Его слова передает The Age.

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения провоцировать такие заголовки или раскол. Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с фанатами. Я не собирался ввязываться в это», — заявил Джокович-старший. Он добавил, что пропустит полуфинальный матч сына, чтобы не мешать ему.

25 января Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение и призвала отказаться от продвижения политических взглядов на турнире.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны матчей Australian Open. Причиной стали жалобы украинских зрителей.

Дарья Коршунова
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