Раскрыта сумма потерь H&M от ухода с российского рынка

Шведский ретейлер одежды H&M потерял почти $363 миллиона из-за закрытия магазинов в России

Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, потерял 3,7 миллиарда шведских крон (почти 363 миллиона долларов) в результате ухода с российского рынка и закрытия 172 магазинов в стране, а также трех магазинов в Белоруссии. Об этом говорится в отчете компании.

Помимо сворачивания операций в России, давление на бизнес компании оказали мировой экономический спад, перебои в цепочках поставок, расходы на реструктуризацию, увеличение стоимости электроэнергии и сильный доллар США. Суммарный негативный эффект от всех факторов составил 5 миллиардов крон (490 миллионов долларов), раскрыли в H&M.

При этом выручка ретейлера в 2022 финансовом году, охватывающем период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, увеличилась на 12 процентов в годовом выражении, а без учета России, Белоруссии и Украины — на 15 процентов, до 223,5 миллиарда крон (почти 22 миллиарда долларов). Чистая прибыль упала до 3,566 миллиарда крон (около 350 миллионов долларов) с 11,010 миллиарда крон (более 1,08 миллиарда долларов) годом ранее.

По итогам четвертого квартала финансового года компания получила чистый убыток в 864 миллиона крон (84,7 миллиона долларов) по сравнению с прибылью в 4,6 миллиарда крон (450 миллионов долларов) годом ранее. В пересчете на акцию убыток составил 0,53 кроны (0,05 доллара) против прибыли в 2,79 кроны (0,27доллара) в 2021 году. Квартальная выручка поднялась почти на 10 процентов, до 62,433 миллиарда крон (6,12 миллиарда долларов).

Уход H&M с российского рынка не обошелся без скандалов. Торговые центры страны массово подали судебные иски против шведского ретейлера, который задолжал за аренду торговых площадей не менее 1 миллиарда рублей.