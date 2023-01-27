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13:40, 27 января 2023Бывший СССР

Захарова обвинила Киев и Запад в готовности нанести ущерб России

Захарова заявила, что об обороне Украины речи не идет, а Запад готов нанести ущерб России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запад и Киев готовы на все для нанесения максимального ущерба России, речи об обороне Украины не идет, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова прозвучали на брифинге, трансляция ведется на YouTube.

«Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о планах использовать оружие НАТО для ударов по Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам. По ее словам, это является свидетельством намерения западной стороны «повысить ставки» в конфликте, что ведет к его затягиванию, а также увеличению жертв.

Ранее стало известно о решении Канады предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны. 25 января власти США решили поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей.

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Кристина Есикова
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