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18:33, 27 января 2023Бывший СССР

В Раде назвали условия богослужений ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Депутат Гончаренко: ПЦУ получала разовые разрешения на службы в Киево-Печерской лавре

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Православная церковь Украины (ПЦУ) проводила богослужения в Киево-Печерской лавре по одноразовым разрешениям, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

«Пока богослужения проходили по разовым разрешениям и постоянным согласованиям», — рассказал он об условиях проходивших служб.

Кроме того, Гончаренко выразил уверенность, что Успенский собор и Трапезная церковь, в которых проводила службы Украинская православная церковь (УПЦ), перейдут ПЦУ на долгосрочной основе.

7 января глава ПЦУ Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На входе в здание дежурили отряды полиции. Позднее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что ее служители верны УПЦ и ее главе митрополиту Онуфрию (Березовскому).

В декабре 2022 года в Верховной Раде предложили запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Соответствующий законопроект рекомендовал комитет гуманитарной политики.

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Кристина Есикова
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