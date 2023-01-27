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13:30, 27 января 2023Спорт

Названа сумма призовых лучшего российского теннисиста на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов заработал 25 миллионов рублей на Australian Open-2023

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов получит около 25 миллионов рублей за выступление на Australian Open-2023. Об этом сообщается на сайте турнира.

Стало известно, что 26-летний Хачанов заработал 925 тысяч австралийских долларов (45,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Однако согласно налоговому законодательству страны он должен вернуть государству 45 процентов от названной суммы. Таким образом, россиянин получит около 25 миллионов рублей призовых.

Хачанов показал лучший результат среди российских теннисистов. Он дошел до полуфинала Australian Open, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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