Джокович оценил отказ отца от матча Australian Open из-за фото с флагом России

Теннисист Новак Джокович заявил, что фото его отца с флагом России неправильно истолковали

Сербский теннисист Новак Джокович оценил отказ отца Срджана от посещения полуфинального матча Australian Open после критики из-за фотографии с флагом России. Его слова приводит AFP.

Спортсмен заявил, что ему не хватало отца у корта во время встречи против американца Томми Пола. Он выразил надежду, что отец сможет присутствовать на финальном матче турнира. «Очень жаль, что неправильное толкование ситуации дошло до такого этапа. Все началось с плохого перевода его слов в некоторых СМИ», — подчеркнул Джокович.

Ранее 27 января Срджан Джокович пропустил полуфинальный матч сына на Australian Open из-за инцидента с российским флагом. Он заявил, что не планировал стать участником скандала. Отец теннисиста подчеркнул, что праздновал победу сына и из-за этого сфотографировался с фанатами.

25 января Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение и призвала отказаться от продвижения политических взглядов на турнире.

В финале Australian Open Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 29 января и начнется в 11:30 по московскому времени.