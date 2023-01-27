Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:2
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болонья
Сегодня
20:30 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|20-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
22:30 (Мск)
Штутгарт
Германия - Бундеслига|18-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:27, 27 января 2023Спорт

Джокович оценил отказ отца от матча Australian Open из-за фото с флагом России

Теннисист Новак Джокович заявил, что фото его отца с флагом России неправильно истолковали

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович оценил отказ отца Срджана от посещения полуфинального матча Australian Open после критики из-за фотографии с флагом России. Его слова приводит AFP.

Спортсмен заявил, что ему не хватало отца у корта во время встречи против американца Томми Пола. Он выразил надежду, что отец сможет присутствовать на финальном матче турнира. «Очень жаль, что неправильное толкование ситуации дошло до такого этапа. Все началось с плохого перевода его слов в некоторых СМИ», — подчеркнул Джокович.

Ранее 27 января Срджан Джокович пропустил полуфинальный матч сына на Australian Open из-за инцидента с российским флагом. Он заявил, что не планировал стать участником скандала. Отец теннисиста подчеркнул, что праздновал победу сына и из-за этого сфотографировался с фанатами.

25 января Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение и призвала отказаться от продвижения политических взглядов на турнире.

В финале Australian Open Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 29 января и начнется в 11:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams двумя словами
В машине сына экс-чиновника Чечни нашли миллионы рублей, вещества и бойца MMA
Россия попросила посла Латвии покинуть страну
Бывший вице-губернатор Петербурга на Bentley устроил пьяную гонку с полицией
Евросоюз собрался создать спецпрокуратуру по Украине
Мужчина угнал катафалк с умершим и выбросил его обнаженное тело на улицу
Кинотеатр «Ударник» в Москве сменил владельца
Девушка сделала ботокс и осталась с внешностью Сквидварда
Гость шоу Корчевникова высказался о проблемах со слухом у телеведущего
Физрука пансиона МГУ заподозрили в растлении 14-летнего школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.