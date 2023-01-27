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00:34, 27 января 2023Мир

Пентагон допустил возможность поставок Украине истребителей F-16

Пентагон: США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов [военной помощи], которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра [обороны]», — сказала она в ответ на вопрос журналистов о возможной отправке Киеву истребителей F-16.

По ее словам, истребители F-16 являются «сложной системой» вооружений, которые требуют обучения.

Ранее издание Politico писало, что передача украинской стороне истребителей из-за сложности выполнения задачи может превратиться в логистический кошмар. Особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них необходимы длинные качественные взлетно-посадочные полосы, которых нет на Украине. При этом Россия может с легкостью выявить попытку построить базы и нанести по ней удар, говорилось в статье.

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Марина Совина
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