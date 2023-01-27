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12:25, 27 января 2023Бывший СССР

Азербайджан решил эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране

МИД Азербайджана решил эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране после нападения

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

МИД Азербайджана решил эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране после нападения, произошедшего утром 27 января. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана неизвестный ворвался на пост охраны азербайджанского посольства и начал стрелять из автомата Калашникова. В результате были ранены двое охранников диппредставительства, один из них скончался.

Мужчина, подозреваемый в нападении, задержан. Он объяснил свои действия тем, что якобы пришел вызволять свою жену, которая отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась. Нападавший утверждает, что неоднократно просил встречи с послом, но ему отказывали.

В МИД России заявили, что шокированы атакой на посольство и выразили соболезнования азербайджанским коллегам.

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Алевтина Запольская
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