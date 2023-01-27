Экс-сотрудник Пентагона предупредил Украину о проблемах с техникой НАТО

FP: экс-сотрудник Пентагона Таунсенд предупредил Украину о проблемах с техникой НАТО

Обслуживание «разношерстной» военной техники НАТО создаст для Украины большие проблемы с логистикой, предупредил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Джим Таунсенд. Его цитирует журнал Foreign Policy (FP).

«Это все равно что самостоятельно обслуживать мотоцикл, лодку и спортивный суперкар под открытым небом в суровых условиях, пока в вас стреляют», — описал ситуацию экс-сотрудник Пентагона.

Таунсенд указал на то, что содержание парка из разных моделей танков чревато возникновением проблем с топливным обеспечением: в частности, европейские Leopard 2 и Challenger 2 используют дизельное топливо, а американский танк Abrams — реактивное.

Бывший военный также отметил, что самым оптимальным и практичным выбором для Украины будет немецкий Leopard 2, но многие машины не готовы к немедленной отправке из-за длительного простоя, и их еще нужно привести в рабочее состояние. «Речь идет не только о том, чтобы погрузить и отправить на Украину танки», — заметил он.

Эксперты издания Newsweek ранее также предположили, что танки M1 Abrams, которые Вашингтон намерен поставить Киеву, станут критической проблемой для Украины из-за требований к топливу.

Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказывал о «множестве проблем» у американских танков M1 Abrams. По мнению военного, главной из них является газотурбинный двигатель, который Макгрегор назвал катастрофой.

25 января власти США приняли решение поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей.