Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке

Флеболог Геворг Тадевосян: у работников на удаленке повышается риск развития тромбоза

У работающих на удаленке людей повышается риск развития тромбоза. Об этом «Известиям» рассказал флеболог, сердечно-сосудистый хирург Геворг Тадевосян.

Опасность работы из дома состоит в том, что человек вынужден восемь часов находиться в положении сидя. Это приводит к отекам ног, застоям венозной крови в тканях голеней, в том числе и у здоровых людей, предупредил россиян врач. Сидячий образ жизни все чаще становится причиной смертельно опасного заболевания сосудов — тромбоза, даже при отсутствии варикоза.

Но переживать не стоит: врачи могут спрогнозировать риск осложнений по результатам лабораторной диагностики свертываемости крови, отметил Тадевоян. Также, по его словам, важно регулярно проходить ультразвуковое дуплексное сканирование вен.

Основной помпой, разгоняющей венозную кровь от нижних конечностей к сердцу, является работа икроножных мышц, а постоянное пребывание в сидячем положении может нарушить данный механизм, что может стать причиной тромбоза Геворг Тадевосян флеболог, сердечно-сосудистый хирург

Для профилактики развития тромбоза врач рекомендовал регулярно тренировать голени и носить компрессионный медицинский трикотаж.

Ранее флеболог Анна Никитина предупредила о последствиях тату при варикозе. Нанесение татуировок на кожу ног, поврежденную варикозом, может привести к осложнениям заболевания, заявила она.