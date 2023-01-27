Вяльбе отреагировала на недопуск российских лыжников на чемпионат мира

Вяльбе назвала решение FIS не допустить российских лыжников до чемпионата мира ожидаемым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛПР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить россиян на чемпионат мира 2023 года. Ее слова приводит «Чемпионат».

Вяльбе назвала отстранение ожидаемым, несмотря на выступление Международного олимпийского комитета (МОК). «Мы это и раньше знали. Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов», — добавила она.

Ранее 27 января генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что у российских лыжников нет шансов принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине и не нарушали антидопинговые правила.