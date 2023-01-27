Вяльбе отреагировала на недопуск российских лыжников на чемпионат мира
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛПР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить россиян на чемпионат мира 2023 года. Ее слова приводит «Чемпионат».
Вяльбе назвала отстранение ожидаемым, несмотря на выступление Международного олимпийского комитета (МОК). «Мы это и раньше знали. Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов», — добавила она.
Ранее 27 января генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что у российских лыжников нет шансов принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.
25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине и не нарушали антидопинговые правила.