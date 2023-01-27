В России объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ

Депутат Ющенко объяснил блокировку сайтов ФБР и ЦРУ гибридной войной

Блокировка в России сайтов Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США — это итог недружественных отношений Москвы и Вашингтона. Так ограничение в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

«Для меня было полным удивлением, что у нас работают сайты ЦРУ и ФБР, потому что это абсолютно вражеская организация, которая ведет враждебную деятельность в отношении нашей страны. Логика абсолютно понятна: нечего им совершенно делать, это спецслужбы», — сказал депутат.

Организация совершенно вражеская, против нас идет гибридная война, поэтому ничего удивительного, что заблокированы сайты Александр Ющенко депутат Госдумы

Об ограничении доступа к ресурсам официальных американских ведомств стало известно 27 января. Роскомнадзор сообщил, что решение принято из-за распространения сайтами фейков. По данным ведомства, там были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

В августе в России был заблокирован сайт Государственного департамента США.