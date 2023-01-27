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17:05, 27 января 2023Интернет и СМИ

В России объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ

Депутат Ющенко объяснил блокировку сайтов ФБР и ЦРУ гибридной войной
Александр Ющенко

Александр Ющенко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блокировка в России сайтов Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США — это итог недружественных отношений Москвы и Вашингтона. Так ограничение в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

«Для меня было полным удивлением, что у нас работают сайты ЦРУ и ФБР, потому что это абсолютно вражеская организация, которая ведет враждебную деятельность в отношении нашей страны. Логика абсолютно понятна: нечего им совершенно делать, это спецслужбы», — сказал депутат.

Организация совершенно вражеская, против нас идет гибридная война, поэтому ничего удивительного, что заблокированы сайты

Александр Ющенкодепутат Госдумы

Об ограничении доступа к ресурсам официальных американских ведомств стало известно 27 января. Роскомнадзор сообщил, что решение принято из-за распространения сайтами фейков. По данным ведомства, там были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

В августе в России был заблокирован сайт Государственного департамента США.

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Варвара Кошечкина
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