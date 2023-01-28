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11:52, 28 января 2023Спорт

Ученые назвали лучшее время дня для тренировок

Ученые заявили, что вечерние тренировки повышают мышечную работоспособность у женщин

Фото: Unsplash

Ученые Университета штата Аризона назвали лучшее время дня для тренировок. Исследование приводит журнал Frontiers in Medicine.

Эксперимент показал, что женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности у девушек.

Мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее ученые Сиднейского университета доказали, что легкая физическая активность, например подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.

Андрей Стрельцов
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