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06:46, 28 января 2023Мир

МИД России высказался о возможности признания ядерного статуса КНДР

Замглавы МИД России Рябков заявил, что Москва не может признать ядерный статус КНДР
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Москва привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и поэтому не может признать ядерный статус КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался о возможности признания ядерного статуса Северной Кореи. «Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки"», — подчеркнул он. В документе указано, что ядерными державами являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Замглавы МИД РФ призвал государства, вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова, избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии. По мнению дипломата, необходимо создать систему поддержания мира, чтобы поэтапно предоставить всем сторонам гарантии безопасности.

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Марина Совина
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