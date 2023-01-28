МИД России высказался о возможности признания ядерного статуса КНДР

Замглавы МИД России Рябков заявил, что Москва не может признать ядерный статус КНДР

Москва привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и поэтому не может признать ядерный статус КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался о возможности признания ядерного статуса Северной Кореи. «Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки"», — подчеркнул он. В документе указано, что ядерными державами являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Замглавы МИД РФ призвал государства, вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова, избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии. По мнению дипломата, необходимо создать систему поддержания мира, чтобы поэтапно предоставить всем сторонам гарантии безопасности.