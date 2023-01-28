Посольство РФ призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела России

Посольство России: США следует заниматься правами человека в своей стране и не упрекать РФ

Администрации президента США Джо Байдена необходимо обращать внимание на соблюдение прав человека в собственной стране, а не упрекать других в пренебрежении ими. Об этом говорится в ответе российского посольства в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Дипломаты обратили внимание на очередные антироссийские высказывания американских политиков. Как уточнили в посольстве, Вашингтон обвинил российскую сторону в несоблюдении прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации «Московской Хельсинской группы». Кроме того, США указали на признание нежелательными ряда других общественных организаций.

«Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов», — подчеркнуло посольство. Дипломаты добавили, что Вашингтону не следует упрекать других в пренебрежении демократическими свободами. Они рекомендовали заняться ситуацией с правами человека в США.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции в отношении России и Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека.