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00:15, 30 января 2023Спорт

Бывший игрок сборной России предрек срыв перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин предрек срыв перехода РФС в Азию
Евгений Алдонин

Евгений Алдонин. Фото: Tony O'Brien / Reuters

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин предрек срыв перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Главная задача — вернуться в европейские реалии. РФС эту позицию продвигает. Не в обиду Азии, но команды там менее конкурентоспособны, чем в Европе», — добавил Алдонин. Он отметил, что любые подвижки в сторону отмены отстранения влияют на ход событий.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Андрей Стрельцов
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