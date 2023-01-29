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11:44, 29 января 2023Наука и техника

Первые роботы «Маркер» подготовили для отправки в Донбасс

Рогозин сообщил, что первые четыре робота «Маркер» подготовлены для отправки в Донбасс

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В настоящее время первые четыре робототехнические платформы «Маркер» готовы для отправки в Донбасс. Об этом рассказал бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Уже исполнительный директор магнитогорской «Андроидной техники» доложил, что специалисты начали погрузку беспилотных «Маркеров» для отправки в Донбасс, сказано в сообщении.

Ранее в январе Рогозин рассказал о способности робота «Маркер» поражать танки Abrams и Leopard. Он также отметил, что боевой вариант робота имеет в системе электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном.

В январе возможности российского боевого робота «Маркер», который сможет поражать танки, также показали на видео. На записи видно, как боевой робот поражает зависший беспилотник и воздушную цель огнем ПКТМ.

Незадолго до этого Рогозин также сообщал, что «Маркер» пройдет испытания в зоне спецоперации. Боевые роботы будут доставлены военным на СВО в феврале. По его словам, ранее «Маркер» испытали также в качестве системы охраны космодрома Восточный.

«Маркер» — совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». Такой робот позиционировался изначально как техника, создающая модели ведения боевых действий. При этом в сентябре прошлого года отметалось, что «Маркер» может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

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Варвара Кошечкина
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