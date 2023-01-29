Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 29 января 2023Мир

Напавший на мужа Пелоси мужчина извинился за «недоделанную работу»

Напавший на мужа Пелоси Дэвид Депейп извинился за «недоделанную работу»

Фото: U.S. San Francisco District Attorney / Reuters

Дэвид Депейп, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, извинился за «недоделанную работу». Об этом он заявил телеканалу KTVU.

«Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, мне следовало подготовиться получше», — заявил злоумышленник, позвонивший репортеру из тюрьмы. При этом беседовавшей с Депейпом журналистке было запрещено оспаривать его высказывания или задавать уточняющие вопросы.

Ранее стало известно, что Депейп также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Кроме того, мужчина готовил нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и голливудского актера Тома Хэнкса.

28 октября на дом супругов Пелоси было совершено нападение. Депейп ударил Пола Пелоси молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию. Позднее преступник рассказал следователям, что хотел похитить Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки. По мнению злоумышленника, политик ответственна за «ложь» Демократической партии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покончившего с собой москвича заподозрили в убийстве сына и жены
Израиль обвинил власти Палестины в поощрении терроризма
Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на атаки в Иерусалиме
Умер гитарист Том Верлен
Пользователи сети обсудили популярный способ гладить белье до появления утюга
В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция
В США заявили о дискуссии в Пентагоне о передаче Украине истребителей
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Бетербиев защитил три чемпионских титула
В Иране сообщили об атаке беспилотников на завод боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.