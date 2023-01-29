Напавший на мужа Пелоси мужчина извинился за «недоделанную работу»

Напавший на мужа Пелоси Дэвид Депейп извинился за «недоделанную работу»

Дэвид Депейп, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, извинился за «недоделанную работу». Об этом он заявил телеканалу KTVU.

«Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, мне следовало подготовиться получше», — заявил злоумышленник, позвонивший репортеру из тюрьмы. При этом беседовавшей с Депейпом журналистке было запрещено оспаривать его высказывания или задавать уточняющие вопросы.

Ранее стало известно, что Депейп также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Кроме того, мужчина готовил нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и голливудского актера Тома Хэнкса.

28 октября на дом супругов Пелоси было совершено нападение. Депейп ударил Пола Пелоси молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию. Позднее преступник рассказал следователям, что хотел похитить Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки. По мнению злоумышленника, политик ответственна за «ложь» Демократической партии.