В Госдуме заявили о возможном отказе России от участия в Азиатских играх

Светлана Журова усомнилась в возможности участия России в Азиатских играх без флага

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о возможном отказе сборной России от участия в Азиатских играх. Ее слова приводит «Газета.ру».

Журова выразила сомнение в том, что спортсменам стоит выступать на турнире в случае запрета флага и гимна. «Если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение», — добавила она.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу. Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

