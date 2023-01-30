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21:09, 30 января 2023Среда обитания

Прокуратура озвучила главную причину гибели нерп в Дагестане

Прокуратура назвала главной причиной гибели нерп в Каспийском море выброс природного газа

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главной причиной массовой гибели нерп в Каспийском море стал выброс природного газа, спровоцировавший нехватку кислорода у краснокнижных животных. Подобную версию озвучили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре по результатам исследований, пишет ТАСС.

В ходе проведенного анализа специалисты назвали метан-пропан-бутановую смесь с примесью сероводорода основным фактором, приведшим к гибели нерп в Дагестане. «Концентраций загрязняющих веществ, способных вызвать единовременную гибель значительного количества морских млекопитающих, не выявлено. Обследованные погибшие животные представлены взрослыми особями», — добавили в ведомстве.

Массовая гибель нерп случилась в начале декабря — тогда на побережье Каспиского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей. Позже число жертв выросло до 2500. Среди предварительных причин произошедшего в Росприроднадзоре указали отравление выбросами природного газа. Позже Россельхознадзор опроверг наличие инфекций, в том числе птичьего гриппа, в организме тюленей.

Полина Кислицына
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