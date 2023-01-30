Наличие инфекций у погибших в Дагестане краснокнижных тюленей опровергли

Россельхознадзор не обнаружил инфекций в организме погибших в Каспийском море тюленей

В организме тюленей, которые массово погибли в декабре 2022 года в Дагестане, не обнаружили признаков птичьего гриппа и других заболеваний. Наличие инфекций у животных опровергли в Россельхознадзоре, сообщает ТАСС.

«Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц», — заявили в ведомстве.

Ранее в январе сотрудники Дагестанского государственного университета предположили, что причиной катастрофы в Каспийском море могло стать заражение птичьим гриппом — предварительные исследования указали на наличие этого вируса в организме погибших краснокнижных нерп.

Массовая гибель нерп случилась в начале декабря — тогда на побережье Каспиского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей. Позже число жертв выросло до 2500. Среди предварительных причин произошедшего в Росприроднадзоре указали отравление выбросами природного газа.