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21:14, 30 января 2023Мир

Экс-главу контрразведки Германии призвали покинуть партию ХДС

Welt: президиум ХДС призвал бывшего главу контрразведки Германии покинуть партию

Фото: Michael Reichel / Globallookpress.com

Президиум партии Христианско-демократический союз (ХДС) обратился к экс-главе контрразведки Германии Хансу-Георгу Маассену с призывом покинуть партию до полудня 5 февраля. В ином случае будет инициирована процедура его исключения, сообщает газета Welt.

По данным издания, участились случаи нарушения политиком принципов и порядка партии, а также использования антисемитской лексики. Маассена 28 января избрали новым председателем консервативного «Союза ценностей» при том, что объединение не входит в состав ХДС. Всем членам партии, состоящим в «Союзе ценностей» рекомендовали покинуть его.

Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о том, что ЕС и НАТО раздражены действиями Германии, касающимися поддержки киевских властей. Лидер оппозиции отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен ответить на ряд вопросов, в частности, почему правительство только сейчас решило выделить Украине танки Leopard 2.

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Марина Совина
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