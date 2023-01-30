40-летняя блогерша в откровенном наряде восхитила фанатов моложавой внешностью

40-летняя блогерша Карла Йоргенс примерила комбинезон из сетки и восхитила подписчиков

Блогерша Карла Йоргенс примерила откровенный наряд и восхитила фанатов моложавой внешностью. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 248 тысяч подписчиков.

В размещенном ролике 40-летняя инфлюэнсерша с никнеймом carlajorgens показала образ, состоящий из черно-белого сетчатого комбинезона и кроссовок. При этом на кадрах видно, что одежда частично оголяла грудь, ноги и живот юзерши. Йоргенс также дополнила свой образ аксессуарами, рюкзаком и солнцезащитными очками. «Собираюсь выйти из дома, заранее зная, что я разозлю кучу людей своим видом», — призналась она.

Зрители, в свою очередь, оценили внешний вид блогерши в комментариях под публикацией. «Если бы я увидел тебя в этом наряде, это был бы лучший день в моей жизни», «Вам стоит прогуляться так по городу!», «Вам, конечно, с такой фигурой подойдет абсолютно любой наряд», — написали пользователи сети.

Ранее в январе подписчики в сети раскритиковали 49-летнюю блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша с никнеймом spiritedstyled предстала перед подписчиками в джинсах прямого кроя, ярко-розовом топе и укороченной куртке-бомбере оверсайз.