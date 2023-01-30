МИД России назвал главный вектор усилий в 2023 году

МИД назвал сотрудничество со странами Мирового большинства главным вектором на 2023 год

Москва будет развивать отношения и взаимодействие со странами Мирового большинства, которые проявили самостоятельность в международных делах и не присоединились к антироссийским санкциям. Главный вектор усилий на 2023 год назвали представители МИД России в документе с ответами на вопросы СМИ по итогам деятельности российской дипломатии.

«Главным вектором приложения усилий российской дипломатии становится максимальное использование потенциала сотрудничества с Мировым большинством, то есть государствами и объединениями пространства СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Ранее В МИД России заявили о надежде, что после смены политической власти в странах Европы ей будет с кем договариваться по теме ситуации вокруг Украины. «Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном"», — ответили представители МИД.