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18:33, 30 января 2023Спорт

Чемпион ОИ выступил против участия россиян в Играх-2024 в нейтральном статусе

Чемпион ОИ Васильев выступил против участия россиян в Играх-2024 в нейтральном статусе
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Малхаз Датикашвили / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, Олимпийский комитет России (ОКР) должен объявить бойкот соревнованиям, если представителей страны лишат флага и гимна. Он также призвал главу организации Станислава Позднякова действовать решительнее. «Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков должен быть намного жестче, чем он был до сегодняшнего дня», — посчитал Васильев.

Экс-биатлонист добавил, что раньше всегда был на стороне спортсменов и исходил из того, что нужно соревноваться при любой возможности. «На сегодняшний день это уже другая совершенно ситуация, и ни в коем случае на этих условиях — без гимна и флага — ехать на Олимпиаду не стоит», — отметил Васильев.

Ранее 30 января Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о возвращении российских спортсменов на турниры. В организации посчитали, что концепция выступления россиян под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

Алексей Гусев
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