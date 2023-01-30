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19:11, 30 января 2023Спорт

Глава ОКР отреагировал на призывы бойкотировать Олимпиаду 2024 года

Глава ОКР Станислав Поздняков негативно отреагировал на призывы бойкотировать ОИ-2024

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков негативно отреагировал на призывы бойкотировать Игры-2024 в Париже. Функционер высказался в своем Telegram-канале.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», — заявил Поздняков. Он также отметил, что история не знает примеров, когда бойкот позитивно влиял на развитие спорта в стране.

Ранее 30 января двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. По его словам, атлеты должны бойкотировать соревнования, если их лишат флага и гимна.

Ранее в тот же день Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о возвращении российских спортсменов на турниры. В организации посчитали, что концепция выступления россиян под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

Алексей Гусев
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