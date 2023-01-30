На Украине назвали срок обучения пилотов для освоения западных истребителей

Премьер Украины Шмыгаль: пилотам потребуется полгода для освоения западных истребителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что пилотам республики потребуется минимум полгода, чтобы освоить западные истребители, которые просит Киев. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

По его словам, украинские власти рассчитывают получить самолеты от Запада. При этом Шмыгаль считает, что обучение украинских пилотов использованию западных истребителей может занять «шесть месяцев или больше», поэтому нужно начать процесс «немедленно или как можно скорее».

Ранее лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила отправку истребителей на Украину. При этом она заявила, что ФРГ стремится всеми силами не стать стороной конфликта. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Киева.

30 января глава правительства ФРГ пообещал не усугублять конфликт с Москвой и исключил поставки Украине истребителей, заверив, что об этом «не может быть и речи». Он подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным.