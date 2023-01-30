Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 30 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали срок обучения пилотов для освоения западных истребителей

Премьер Украины Шмыгаль: пилотам потребуется полгода для освоения западных истребителей

Фото: LIBKOS / AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что пилотам республики потребуется минимум полгода, чтобы освоить западные истребители, которые просит Киев. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

По его словам, украинские власти рассчитывают получить самолеты от Запада. При этом Шмыгаль считает, что обучение украинских пилотов использованию западных истребителей может занять «шесть месяцев или больше», поэтому нужно начать процесс «немедленно или как можно скорее».

Ранее лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила отправку истребителей на Украину. При этом она заявила, что ФРГ стремится всеми силами не стать стороной конфликта. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Киева.

30 января глава правительства ФРГ пообещал не усугублять конфликт с Москвой и исключил поставки Украине истребителей, заверив, что об этом «не может быть и речи». Он подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
В Кремле заявили о беспокойстве Европы из-за вовлеченности в конфликт на Украине
Кремль прокомментировал атаку на военный объект в Иране
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло
В России сравнили танки Abrams и Challenger c Т-90М «Прорыв»
Поджегшего автомобиль с буквой Z и «Своих не бросаем» юношу задержали в Москве
Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Стало известно о ликвидации одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.