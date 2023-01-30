Тарпищев оценил призыв украинцев отстранить теннисистов из России и Белоруссии

Тарпищев отказался реагировать на призыв Украины отстранить теннисистов из РФ

Начало событий в новости На Украине потребовали отстранить россиян и белорусов после победы Соболенко

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отказался реагировать на призыв Федерации тенниса Украины (ФТУ) отстранить российских и белорусских игроков от международных турниров. Об этом сообщает Sport24.

«Да пусть требуют, что хотят. Я никак не реагирую на такие заявления. Смысл мне опускаться до этой ерунды? Я не хочу диспута. Они для меня никто», — сказал Тарпищев. Он добавил, что ему нужно заниматься своим делом.

Требование ФТУ появилось ранее 30 января. Организация обратила внимание на поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес соотечественницы Арины Соболенко, одержавшей победу на Australian Open. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением самопиара на спортивных результатах. «Нужно немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — заявили в ФТУ.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).