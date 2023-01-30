На Украине потребовали отстранить россиян и белорусов после победы Соболенко

Федерация тенниса Украины потребовала отстранить россиян и белорусов от турниров

Федерация тенниса Украины в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) выступила с требованием отстранить россиян и белорусов от международных турниров.

Организация обратила внимание на поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес местной теннисистки Арины Соболенко, одержавшей победу на Australian Open. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением самопиара на спортивных результатах. «Нужно немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — заявили они.

Соболенко стала победительницей Australian Open-2023. В решающем матче она одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счетом 4:6, 6:3, 6:4. После этого Лукашенко выложил видео, в котором он произносит в честь теннисистки тост и выпивает рюмку водки.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.